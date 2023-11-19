Noyanlar Şirketler Grubu, Erenköy ve Karpaz'da yeni bir yaşam alanı doğuruyor

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19/11/2023

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Noyanlar Şirketler Grubu, Erenköy ve Karpaz'da yeni bir yaşam alanı doğuruyor


50 yıllık gelenek, tecrübe ve güvenle müthiş projeleri ile 2023 yılına damgasını vuran Noyanlar Şirketler Grubu, 50’nci yılına özel Erenköy ve Karpaz’da  2 konsept butik projesini müşterileri ile buluşturuyor.

Yeni Erenköy’ün deniz kokan doğal yapısı ve denize bir nefes kadar yakın  SKY DIORA Residence butik sitesinde kendinizi evinizde hissedeceğiniz konfor alanlarını, muhteşem havuzlarını ve keyifli ortak kullanım alanlarını bulacağınız eşsiz bir hizmet anlayışı ön planda tutuluyor.

Bir diğer proje ise Karpaz’ın eşsiz ve doğal güzellikleri içerisinde geçmişi 10. yüzyıla dayanan Ayfilon (Agios Philon) tarihi kilisesine ve sahiline sadece yürüme mesafesinde olan maksimum konfor anlayışıyla geliştirip hayata geçirdiğimiz ELYSIAN Ayfilon projesi. Büyük ve kaotik şehirlerde artık unuttuğumuz yeşili, temiz gökyüzünü ve havayı, denizi ve stressiz sıcak ortamı sunmak için yola çıkılan bu butik projede arzu eden herkes yaşamın tadını çıkartabilecek.

Doğayı, tarihi, denizi ve sakin bir yaşamı ayağınıza kadar getiren bu projelerden yararlanmak isteyen herkes ön satışa özel uygun fiyatlardan yararlanabilirler.

https://www.noyanlar.com/

19/11/2023 11:38
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TAGS: Noyanlar, Şirketler Grubu, Erenköy, Karpaz,
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