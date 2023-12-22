Noyanlar Şirketler Grubu ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı protokol imzaladı

Bu yıl 50’nci yılını da kutlayan Noyanlar Şirketler Grubu birçok sosyal sorumluluk projesine imza atarken Yeni Yılda başarılı ve ekonomik yoksunluğu olan öğrencilere destek olabilmek adına için Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile bir protokol imzaladı.

Protokol imza töreninde Noyanlar Şirketler Grubu adına Pazarlama ve Satış Direktörü Doğa Noyan protokole imza koyarken, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı adına Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs protokolü imzaladı. Protokol imza törenine ayrıca Noyanlar Şirketler Grubu’ndan Gökhan Noyan ve Batuğhan Behlül, KTEV Mütevelli Heyetinden Metin Kişi, Dilek Behçetoğulları, Sibel Sorakın ve Birgül Beyatlı katıldı.

İmza töreni sırasında bir konuşma yapan Doğa Noyan :

“Öncelikle bugün bizler için çok önemli olan bu protokol nedeniyle sizlerle bir arada olmak mutluluk verici.

Bu yıl 50’nci yılını dolduran şirketimiz uzun yıllardır bölgemizdeki okullara ve birçok yardım kuruluşuna sosyal sorumluluk bilinci ile katkılar vermekte ve özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sorunsuz bir eğitim alabilmesi için elinden gelenin fazlasını yapmaktadır.

Bu yıl da Şirketimiz, 2024-2025 Eğitim Yılını kapsayacak şekilde toplam 34 öğrencimize Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile yapacağımız protokol çerçevesinde Eğitim Bursu verilmesini öngörerek böyle güzel bir protokole imza atma kararı aldı.

Noyanlar Şirketler Grubu sosyal sorumluluk bilinci ile Vakıf’ın ekonomik yoksunluğu olan ve başarılı öğrenciler için verdiği öğrenci burslarına katkı koymasının diğer iş insanlarımızı da teşvik edici bir unsur olmasını dilerim.” dedi.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ise; “Vakıf kurulduğundan beri amacımız eğitim hakkına sahip olan çocuklarımızın hak ettiği ortamın sağlanması adına onlara destek olmak ve başarılı birer birey olmalarına katkı sağlamaktır. Vakıf olarak başarılı ve ihtiyaçlı gençlerimize Noyanlar Şirketler Grubu gibi diğer sponsorların da katkı sağlaması ile sağlıklı nesillerin yetişmesinde ve onların çağdaş eğitim ve öğretim süreçlerine destek verilmesi bizler için çok anlamlıdır. Sosyal Sorumluluk anlayışının her geçen gün gelişmesi toplumsal olarak daha bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktadır. KTEV adına katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim.”