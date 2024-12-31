Noyanlar Şirketler Grubu Katkılarına Devam Ediyor

Noyanlar Şirketler Grubu sosyal sorumluluk komitesinin katkıları ile ada çapında ekonomik yoksunluk yaşayan ailelerin çocuklarına yeni yılda isteklerine ve hayallerine ulaşabilmeleri için KKTC Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SODAY) aracılığı ile destek vererek, 100 çocuğumuzun yeni yıla daha mutlu ve umutlu girmelerine katkı sağladı.

Noyanlar Şirketler Grubu Genel Müdürü Denizhan Kanatlı ve SODAY Başkanı Ahmet Yöntem ve yetkililerin bir araya geldiği toplantıda konuşan Kanatlı yapılan protokol çerçevesinde şirket olarak özellikle eğitim, kültür konularında hassasiyete sahip olunduğunu, fırsat eşitliği yaratmak adına ülke geleceği için umut vaat eden ve geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımıza destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Kanatlı, ekonomik zorluk çeken çocukların daha refah ortamlarda yaşaması ve eğitim görmesinin yansımalarının olumlu olacağına inandığını belirterek şirket olarak katkılarının katlanarak devam edeceğini söyledi.

SODAY Başkanı Ahmet Yöntem de sosyal sorumluluğa değer veren köklü şirketler arasında başı çekenler arasında olan Noyanlar Şirketler Grubuna teşekkür ederek, duyarlılığı ve sosyal bilinci ile yıllardır maddi manevi birçok alanda ekonomik zorluk yaşayan kesimlere ve eğitime Noyanlar Şirketler Grubu tarafından yapılan destekleri takdirle karşıladıklarını belirtti. Yöntem daha kısa bir süre önce Noyanlar sponsorluğunda 30 öğrenciye de KTEV aracılığı ile eğitim bursu verilmesinin anlamlı ve örnek teşkil eden bir davranış olduğunu belirtti.