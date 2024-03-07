Noyanlar Şirketler Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Zarif Noyan’dan anlamlı mesaj

Noyanlar Şirketler Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Zarif Noyan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Noyanlar Şirketler Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Zarif Noyan, yaşamının her alanında mücadele eden ve hayatını, emeğini acımadan gelecek güçlü nesiller yaratmak için uğraş veren tüm kadınların Emekçi Kadınlar Gününü kutladı.

Zarif Noyan, mesajında "Bu özel gün kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlayan küresel bir gündür. Bugün, toplumsal yaşamda etkin bir birey olan kadınların sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılması hepimiz için anlamlıdır.

Aynı zamanda dünya çapında cinsiyet eşitsizliğine karşı harekete geçmenin de amaçlandığı Dünya Kadınlar Günü'nde Ulu Önder Atatürk 'ün sözleri de bir kez daha hatırlatmak isterim.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında eşit ve adil şekilde temsilinin önemi büyüktür."Dünyada her şey kadının eseridir. "ifadelerini kullandı.