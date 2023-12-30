Noyanlar Şirketler Grubu’ndan Çocuklara Yeni Yıl Hediyesi

Noyanlar Şirketler Grubu sosyal sorumluluk bilinci ile her yıl olduğu gibi, bölgesel ve ada çapında ekonomik yoksunluk yaşayan ailelerin çocuklarına yeni yılda isteklerine ve hayallerine ulaşabilmeleri için KKTC Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SODAY) aracılığı ile destek vererek 100 çocuğumuz yeni yıla daha mutlu ve umutlu girmelerine bir nebze katkı yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Noyanlar Şirketler Grubu Genel Müdürü Denizhan Kanatlı ve SODAY Başkanı Ahmet Yöntem ve yetkililerin bir araya geldiği toplantıda konuşan Kanatlı yapılan protokol çerçevesinde ülke geleceği için umut vaat eden ve geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın daha refah ortamlarda yaşaması ve eğitim görmesinin yansımalarının olumlu olacağına inandığını belirterek şirket olarak katkılarının katlanarak devam edeceğini söyledi.

SODAY Başkanı Ahmet Yöntem de kamu duyarlılığı ve sosyal bilinci ile yıllardır maddi manevi birçok alanda ekonomik zorluk yaşayan kesimlere ve eğitime Noyanlar Şirketler Grubu tarafından yapılan destekleri takdirle karşıladıklarını, daha kısa bir süre önce Noyanlar sponsorluğunda 34 öğrenciye eğitim bursu verilmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Yöntem ayrıca ülkede ekonomik sıkıntı yaşayan ve sosyal yardım alan ailelere de karınca kararınca destek olduklarını ve Noyanlar gibi güçlü ve güvenilir şirketlerin yanlarında olduğunu bilmelerinin kendilerini güçlendirdiğini söyledi.

Toplantı sonrasında SODAY Başkanı Ahmet Yöntem Noyanlar Şirketler Grubu Denizhan Kanatlıya bir teşekkür plaketi takdim etti.