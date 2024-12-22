Noyanlardan Dört Dörtlük Yılbaşı Kampanyası

Noyanlar Şirketler Grubu inşaat sektöründe 50’nci yılını geride bırakırken Kuzey Kıbrıs’ta hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik olarak birçok kurum kuruluş ve halkımızın yanında olduğunu yapmış olduğu katkılar ve desteklerle göstermeye devam ediyor.

Yeni yıla özel dört dörtlük bir kampanya ile yaklaşık 4 farklı peşinat ve ödeme planı ile Gazimağusa’dan İskele Long Beach ve Boğaz’a kadar uzanan 10 farklı projeden birine hemen taşınma imkanlarıyla sahip olabilirsiniz.

Taşınmaya hazır konutlara, ödemedeki kolaylıklarla sahip olarak yeni yıla yeni evinizde girmenin keyfini yaşayacağınız en güzel hediyeye Noyanlar Şirketler Grubu ( www.noyanlar.com ) imkanları ile ulaşabilirsiniz.

Kısa bir süre önce başlayan ve 31 Ocak 2025’e kadar devam edecek olan kampanyaya halkımız tarafından gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederiz.