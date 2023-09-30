NSF’de ikinci gün coşkusu

NorthernLAND Sports Fest’te (NSF23) ikinci gün farklı branşlardaki organizasyonlarla başlarken, birçok branşta aynı anda başlayan sportif faaliyetlerle renkli görüntüler oluştu. İskele Long Beach, Pera Mackenzie’de 3 gün sürecek organizasyonun ikinci günü sunrise yoga etkinliği ile başlarken, sonrasında Triathlon Federasyonu ile birlikte organize edilen Cyprus Ways Sprint Triathlon yarışına geçildi.

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile ortak düzenlenen Sapphire Championship Crossfit yarışması ikinci günde de büyük ilgi görürken, sporcular zorlu etaplarda yarışmayı sürdürüyorlar.

Organizasyonun bir diğer önemli etkinliği Pera Mackenzie Beach Volley Cup’ta heyecanlı maçlar sabah itibarı ile başlarken, gece 21.00’a kadar mücadeleler sürecek.

NorthernPlus Sea Fest’te ise Güçver Su Sporları İhtiasas Kulübü ile yüzme yarışları da sabah itibarı ile başlarken, Pera Mackenzie Muscle Beach etkinliğinde fitness sporcuları yer alıyor.