NSF’de zorlu Crossfit yarışları sürüyor

Bugün başlayan ve 3 gün devam edecek olan Northernland Sports Fest’te 142 sporcunun yarıştığı Crossfit, sporcular için zorlu etaplara, izleyenler için ise heyecanlı görüntülere sahne oluyor.

Sabah tamamlanan aquathlon etabının ardından sporcular öğle saatlerinde ana alanda kurulan crossfit ikinci etabında mücadele verdi.

İkili takımlar halinde zorlu hareketlerin bulunduğu bu etapta sıcak havaya karşın sporcuların performansları alkış alırken, izleyenler kıyasıya mücadeleleri heyecanla takip ettiler.

Ana alan etabındaki yarışları Northernland Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt da takip etti.