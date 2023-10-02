NSF’nin Plaj Voleybol şampiyonları madalyalarını aldı

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02/10/2023

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NSF’nin Plaj Voleybol şampiyonları madalyalarını aldı

Ülkemizin en popüler yaz spor aktivitelerinden olan ve Türkiye çapında önemli sporcular çıkardığımız Plaj Voleybolu’nda sezonun son turnuvası Mackenzie Plajı’nda yapıldı. Northernland Sports Fest kapsamında gerçekleştirilen turnuvada 5 ayrı kategoride 3 gün devam eden turnuva, organizasyon tarafından kalıcı olarak oluşturulan 1 ana, 2 de yan kortta düzenlendi.

 

Pera Mackenzie Beach Volley Cup’ta finaller nefes kesti

Voleybol Federasyonu işbirliğinde, camianın önemli isimlerinden olan Ali Osman Nurettin, Kemal Şah, Ertan Fellahoğlu ve Salih Hekimoğlu’nun organizasyonunda gerçekleştirilen Pera Mackenzie Beach Volley Cup’ta son gün zaman zaman yağmur altında oynanan heyecanlı final maçları izleyenleri heyecanlandırdı.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Northernland Group Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Northernland Sport Fest Koordinatörü Görkem Özbilen ve diğer yetkililer takdim etti.

 

 

Pera Mackenzie Beach Volley Cup’ta kategorilerde ilk 3’e giren sporcular:

 

Lisanslı Kadınlar

1-Merve Çelebi / Bahanur Gökalp

2-Nehir Çatankaya / Şerifenaz Bener

3-Yağmur Kurt / İsmahan Gedik

 

Lisanslı Erkekler

1-Girol Eryıldız / S.Andre

2-Ferdi Gürses / Salim Eray

3-Kerem Derebey / Atilla Balkanlı

 

Amatör Erkekler 3’lü

1-İsmail / Münür / Ali

2-Devrim / Cengiz / Mehmet

3-Mehmet / Tunç / Ahmet

 

U15 Kızlar

1-Elanaz Ersöz – Masal Biran

2-Özgü Ertoprak – Eylül Ciner

3-Yağmur Kılıç – Meleksu Heyberi

 

U15 Erkekler

1-Ammar Hizan – Mertcan Lisani

2-Selahattin Özoğlu – Selman Yıldız

3-Aras Küçük – Salim Elmalı

 

En Değerli Oyuncular (MVP)

 

Lisanslı Erkekler:

Girol Eryıldız

 

Lisanslı Kadınlar:

Merve Çelebi

 

Amatör Erkekler:

İsmail Kovancı

 

U15 Erkekler:

Mertcan Lisani

 

U15 Kızlar:

Masal Biran

02/10/2023 16:40
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