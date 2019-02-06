NTV’den Akıncı-Anatasiadis görüşmesine ilişkin flaş iddia

NTV’nin DHA’ya atfen verdiği habere göre, “Kıbrıslı liderler bir araya gelecek” başlığı ile verdiği Akıncı- Anastasiadis buluşacak haberinde flaş bir iddia ortaya attı. Haberde “Anastasiadis’in 'ortak belge' için Türk tarafının, başta güvenlik olmak üzere 'siyasi eşitlikte geri adım atmasını istiyor” yazıldı. Öte yandan haberde “Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ada'da görüşmeler yaptı. Akıncı ve Anastasiadis ile görüşen Lute'nin 'ortak bir belge' hazırlamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi” denildi.