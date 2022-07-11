Nükleer enerjiyle çalışacak ''uçan otel'' tanıtıldı

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçan otel Sky Cruise'un iddialı tasarım videosu yayımlandı.

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11/07/2022

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Nükleer enerjiyle çalışacak ''uçan otel'' tanıtıldı

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçan otel Sky Cruise'un iddialı tasarım videosu yayımlandı. İlgi çekici tasarımın, 2040 yılına kadar gerçekleşebilecek bir proje olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka yönetiminde ve nükleer enerjiyle çalışan 5 bin kişi kapasiteli iddialı bir uçan otel tasarımı paylaşıldı.

Devasa uçan otel konseptinde restoranlar, alışveriş merkezi, spor salonları, tiyatro ve yüzme havuzu bulunuyor.

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçağın ayrıntılı animasyonunu hazırlayan Hashem Alghaili, bunun "ulaşımın geleceği" olabileceğini söylüyor.

Aylarca havada kalabileceği düşünülen tasarımın 2040 yılına kadar gerçeğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

Nükleer yakıta tepki

Devasa uçan otel tasarımına nükleer enerjiyle çalışacağı için eleştiriler de geliyor.

Uçan otelin düşmesi durumunda büyük bir felakete yol açabileceği belirtiliyor.

11/07/2022 20:25
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TAGS: Sky Cruise
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