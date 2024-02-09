Nükleer füzyon enerjisinde dünya rekoru kırıldı

İngiltere'deki bilim insanları Perşembe günü, Ortak Avrupa Torus (JET) makinelerini kullanarak yaptıkları son deneyde füzyon enerjisi üretme rekorunu kırdıklarını duyurdular.

Nükleer füzyon, güneşin ısı üretmek için kullandığı sürecin aynısı.

Destekleyenler, bunun bir gün bol, güvenli ve temiz bir enerji kaynağı sağlayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Birleşik Krallık Atom Enerjisi Otoritesi (UKAEA), İngiltere Oxford yakınlarındaki JET tesisindeki bir ekibin, 0,2 miligram yakıt kullanarak beş saniye boyunca 69 megajoule ürettiğini ve 2022'de kırılan önceki rekoru 10 megajoule geride bıraktığını söyledi.

Bu, yaklaşık 41 bin eve beş saniye boyunca elektrik sağlamaya yetiyor.

UKAEA CEO'su Ian Chapman, "JET, günümüz tesisleriyle mümkün olduğu kadar santral koşullarına yakın bir şekilde çalıştı ve mirası gelecekteki tüm santrallere yaygın olacak" dedi.

JET'in tokamakında ( plazma tutucu sistem) her ikisi de hidrojen izotopları olan döteryum ve trityumun her biri 0,1 miligram, plazma oluşturmak için güneşin merkezinden 10 kat daha yüksek sıcaklıklara ısıtıldı.

Bu karışım, dönerken mıknatıslar kullanılarak yerinde tutuldu, kaynaştı ve muazzam enerjiyi ısı olarak serbest bıraktı.

Yeni rekora rağmen JET, kendisini üretmek için harcanan enerjiden daha fazlasını üretmedi.

Jet ilerleyen dönemde, enerji üretme sürecinin daha uzun süre devam etmesini sağlayacak süper iletken elektromıknatıslarla donatılacak.

Her şey yolunda giderse, prototip bir füzyon enerji santrali 2050 yılına kadar hazır olabilir.