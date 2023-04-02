“Nükleer kapasitemiz hakkında boş konuşmuyoruz”

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye nükleer saldırı kapasitesinin olduğu ve "boş konuşmadığı" tehdidinde bulundu. Bununla birlikte, ABD'li bir şirketin elde ettiği uydu görüntüleri lider Kim Jong-un'un nükleer malzeme üretiminin artırılmasını emretmesinin ardından Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksinde hareketlilik olduğunu gösterdi. Güney Kore ve ABD'li yetkililer 2022 yılının başından bu yana Kuzey Kore'nin büyük bir nükleer deneme gerçekleştirebileceği konusunda uyarıyorlar.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yayımlanan açıklamada, Kuzey'in nükleer kapasitesiyle ilgili "boş konuşmadığı" belirtildi.

Açıklamada ABD ve Güney Kore'nin birbirlerini büyük bir tehlikeye atarak yanlış davranışlarda bulundukları öne sürüldü. Bu iki ülkenin halihazırda devam eden ve haziranda yapılacağı duyurulan geniş kapsamlı tatbikatlarına atıfta bulunulan açıklamada "Savaş çığırtkanlarının umutsuz eylemleri fazla ileri gidiyor." ifadesi kullanıldı.

ABD ve Güney Kore'nin mart başlarında başlattığı ve hala süren "Ssangyong" (İkiz Ejder) tatbikatına işaret edilen açıklamada iki ülkenin "savaş histerisinin" bu tatbikatla zirveye eriştiği savunuldu.

Açıklamada "ABD ve onu takip edenler, rakipleri olan ülkenin pratikte nükleer saldırı kapasitesinin bulunduğu ve Kuzey Kore ordusu ile halkının 'boş konuşmama' karakterinin olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalı." ifadesi kullanıldı.

Bununla birlikte, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ülkenin nükleer cephaneliğini genişletmek için bomba yakıtı üretiminde artış emri vermesinin ardından ABD’li bir düşünce kuruluşu, uydu görüntülerinin Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisinde yüksek düzeyde faaliyet gösterdiğini açıkladı.

"KUZEY KORE YENİ NÜKLEER REAKTÖRÜNÜ TAMAMLANMIŞ OLABİLİR"

38 North North Korea adlı uydu izleme şirketi, 3 ve 17 Mart tarihli görüntülere dayanarak tespit ettiği faaliyetin, Yongbyon sahasındaki Deneysel Hafif Su Reaktörü’nün (ELWR) tamamlanmak üzere olduğunu ve operasyonel duruma geçmiş olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, görüntülerin Yongbyon'daki 5 megavatlık bir reaktörün çalışmaya devam ettiğini ve ELWR'nin etrafındaki bir destek binasının inşaatına başlandığını gösterdiği aktarıldı. Yongbyon'daki uranyum zenginleştirme tesisinin etrafında da muhtemelen kapasitesini arttırmak üzere yeni bir inşaat başlamıştı.

Kuruluş, Kuzey Kore liderine atıfta bulunularak, "Bu gelişmeler Kim Jong-un nükleer silah cephaneliğini genişletmek için ülkenin bölünebilir madde üretimini artırmaya yönelik son emirlerini yansıtıyor.” denildi.

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02/04/2023 20:47