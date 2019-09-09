Nükleer rekabet kızışıyor

İran'ın, P5+1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmanın rafa kalkmasıyla uranyum zenginleştirmeye başlayacağını duyurmuştu. İran ile gerilimin üst düzeyde olduğu Suudi Arabistan'dan bugün flaş bir çıkış geldi. Suudi Arabistan'ın yeni Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman da uranyum zenginleştirme sürecine başlama istekleri olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda sık sık İran’dan çıkan zenginleştirilmiş uranyum açıklaması bu kez Suudi Arabistan’dan geldi. Nükleer başlıklı füze yapımında kullanılan ve nükleer silah yapımında kilit bir madde olan zenginleştirilmiş uranyum ile ilgili açıklamayı önceki gün Suudi Arabistan’ın yeni enerji bakanı olarak atanan Prens Abdülaziz bin Selman yaptı.

Selman, gelecekte uranyum üretimi ve zenginleştirilmiş uranyum yapmak istediklerini ve iki nükleer reaktör ile başlayacaklarını dile getirdi. Selman, “Bu duruma dikkatle yaklaşıyoruz ve iki nükleer reaktör ile denemeler yapıyoruz” dedi. Suudi Arabistan’ın nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanacağını söyleyen Selman konunun detaylarını paylaşmadı.