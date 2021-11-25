Nükleer santralde sızıntı: 1 ölü 3 yaralı

İspanya’nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Tarragona kentindeki Asco Nükleer Santrali’nde gaz sızıntısı meydana geldi.

Yangınla mücadele sistemindeki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen karbondioksit gazı sızıntısı sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Dün TSİ 21.00 sıralarında yaşanan olayda yaralı işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dört katlı bir binada olan gaz kaçağının radyolojik bölgeye uzak olduğu kaydedildi.

Tesisin işleyişinde bir sorun olmadığı ve herhangi bir radyolojik tehlike bulunmadığı belirtildi.

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25/11/2021 14:23