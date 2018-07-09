Nükleer Tıp Merkezi’nde radyoaktif madde içeren cihaz çocuk polikliniğinin altında

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin son raporu Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve özel hastanelerdeki “nükleer tehlike”yi yeniden gündeme taşıdı. Nükleer Tıp Merkezi’nde radyoaktif madde içeren ALYCON Co-60 cihazının, Çocuk Polikliniği’nin alt katında bulunduğu rapora yansırken, “Cihazın en erken zamanda bertaraf edilmesi gerektiği” uyarısı yapıldı. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın imzasını taşıyan ve Hasan Davutoğlu isimli yurttaşın şikayeti üzerine hazırlanan raporda, şu ifadeler dikkat çekti: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan ALYCON Co 60 cihazı en erken zamanda bertaraf edilmesi gerekmekle birlikte gerekli kontrolleri düzenli olarak yapıldığı cihetle bir tehlike teşkil etmemektedir. Ancak KKTC’de bulunan özel hastaneler ve özel kliniklerde kullanılan cihazların hiçbir kontrolü yapılmamaktadır” denildi.

Kaynak: Yenidüzen | Haberin Tamamı: http://www.yeniduzen.com/radyasyon-uyarisi-104437h.htm