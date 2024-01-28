Nuland, Türkiye'ye gidiyor!

Türkiye ile ABD arasında F 16 savaş uçakları konusunda yaşanan pozitif hava sonrası Ankara, önemli bir konuğu ağırlıyor.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanısıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulacak.

Viktoria Nuland, ABD Diplomasisi içerisinde Kıbrıs Konusuyla da ilgili yakın isimlerden birisi.