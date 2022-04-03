Nuland ve Jenca temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gelecek

Rum Basını, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ve BM Genel Sekreteri Yardımcısı Miroslav Jenca’nın temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’a geleceklerini, bu ziyaretlerin Kıbrıs sorunu açısından “ilginç bir haftayı” işaret ettiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ve BM Genel Sekreteri Yardımcısı Miroslav Jenca’nın önümüzdeki hafta adaya geleceklerini yazdı.

Gazete, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland’ın Güney Kıbrıs temasları sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasdis’ten, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adıyla sunduğu öneriler hakkında bilgi alacağını belirtirken, ABD’nin Nuland ziyaretiyle ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve Güney Kıbrıs’ın Gümrük Birliği’ne vetosu konusunu gündeme getirmesinin beklendiğini iddia etti.

Gazete ayrıca, Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle Türkiye’nin Rusya’ya yönelmesi ihtimalinden endişe eden Batı’nın bu endişelerinin, Rum hükümeti tarafından anlaşıldığını, bu sebepten ötürü Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise GYÖ’leri “ete kemiğe büründürme” çabası içerisinde olduğunu vurguladı.

Gazete haberinin devamında, BM Genel Sekreterlerinin yardımcılarından biri olan Miroslav Jenca’nın 10-13 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’a geleceğini de aktardı.

Jenca’nın adadaki temasları sırasında Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve Kıbrıs Özel Temsilcisi atanması konusunu ele almasının beklendiği ifade edildi.

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03/04/2022 14:38