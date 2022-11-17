Kurtulmuş: KKTC, eninde sonunda dünyanın birçok devleti tarafından tanınacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneği Eskişehir Temsilciliği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Medeniyet Kulübü tarafından ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konferansında konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti. Zihniyet devrimiyle birlikte 'bize yaptırmazlar, biz bunları yapamayız' diye bir şey kalmadı. Türkiye'de Allah'a çok şükür gençlerimiz artık her alanda rekabet edebileceğini, her alanda Türkiye'nin yapabilme gücünün olduğunu görüyorlar ve bu istikamette yürüyoruz" dedi.

Medeniyet Derneği Eskişehir Temsilciliği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Medeniyet Kulübü tarafından ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konferansında KKTC konusuna da değinen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Yine başlamış birileri, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı konseyine üye olursa biz de F-16'ları size vermeyiz senatoda buna karşı mücadele ederiz, biz çünkü Kıbrıs deyince Rumları tanıyoruz.' Kusura bakmayın o devirler geride kaldı. Artık, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz diye bir devletimiz var ve bu devlet eninde sonunda dünyanın birçok devleti tarafından tanınacak ve uluslararası alanda saygın bir devlet olarak yerini alacak. Şimdi eğer bu zihniyet devrimi gerçekleşmeseydi, vesayetlerle bir şekilde Türkiye hala boğuşmaya devam etseydi, hala Türkiye'nin her gelişmesinde hala köşede bekliyorlar çelme takmak için her türlü fırsatı kolluyorlar, onu da söyleyeyim gizli kapaklı hepsi bitmiş de değil. Eğer onların bu yaptıkları bir şekilde önlenmemiş olsaydı bunların hiçbirisi gerçekleşmezdi."

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17/11/2022 18:57