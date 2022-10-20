Nunez kendini buluyor; Liverpool yeniden yarışa dönüyor

Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Liverpool ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-0 Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta gol; 22. dakikada Darwin Nunez'den geldi.

West Ham'da Jarrod Bowen, 45. dakikada takımı adına penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 16 yaptı. West Ham United ise 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. West Ham ise aynı haftada, sahasında Bournemouth ile karşılaşacak.

Nunez geri dönüyor

Liverpool'un yeni forveti Darwin Nunez, sezonu istediği şekilde açamamıştı.

Uruguaylı forvet, son 3 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı. 23 yaşındaki Nunez, şu ana kadar ligde 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.

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20/10/2022 10:18