Nuno Espirito Santo ile anlaşma sağlandı: 2026'ya kadar sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Nuno Espirito Santo'yu getirdi.

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20/12/2023

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Nuno Espirito Santo ile anlaşma sağlandı: 2026'ya kadar sözleşme


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlüğe Portekizli Nuno Espirito Santo'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Steve Cooper'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için 49 yaşındaki Santo ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Premier Lig'de daha önce Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştıran Santo, son olarak Temmuz 2022'de Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın başına geçmiş ancak geçen ay görevine son verilmişti.

Nottingham Forest, ligde 17 hafta sonunda 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

20/12/2023 12:33
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TAGS: haber, kıbrıs
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