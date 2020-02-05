Nur Nadir çark etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TV programında “Benim bünyemden gazetecilere örtülü ödenekten kaynak aktarılıyor” ifadesini kullanan Nur Nadir’in, müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’na, “Sizleri kastetmedim, böyle şeylerin olabileceğini söyledim. Bir düzeltme yapmayacağım. İt ürür, kervan yürür. Sizi sevip sayıyorum” dediğini iddia etti.

Kıbrıs Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in kendi televizyon programında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın örtülü ödeneğinden bazı gazetecilere para verildiğini iddia etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı iddialara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı “Güven ve Kararlılık Gecesi” adıyla düzenlenen etkinlikte Nur Nadir’in “Lafım size değil” dediğini söyledi.

Akıncı, iddialar üzerine bugün müsteşarının Nur Nadir’i aradığını Nur Nadir’in telefona kendisini kastetmediğini söylediğini belirtti. Akıncı, Nadir’in, “ülkede böyle şeyler olduğunu” söylediğini anlattı.

Nur Nadir ne söylemişti?

Nur Nadir programda yaptığı konuşmada, kendi şirketinde bulunan köşe yazarlarına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın örtülü ödeneğinden para verildiğini iddia etmişti. Nur Nadir “Bir gazeteciye neden örtülü ödenekten para ödenir. Ödenen bu paralar ne karşılığı ödeniyor? Bir kalem neden satın alınır? Bunların bir açıklaması olması gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı isimlerini vererek, örtülü ödenekten “kendi kurumundaki gazetecilere” para aktarıldığını iddia eden Nadir, sözlerinin arkasında durmadı.

Bu arada, Nadir’in açıklamaları gazeteci örgütlerinin de tepkisine neden oldu.

Halen gazetede yazı yazan deneyimli isimler Akay Cemal, Ahmet Tolgay, Hasan Hastürer gibi isimlerin de arasında yer aldığı gazeteciler bizzat Nur Nadir tarafından toplum önünde hedef gösterildi.

05/02/2020 23:42