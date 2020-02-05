Nur Nadir kendi köşe yazarlarını suçladı

Asil Nadir’in eşi Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir katıldığı bir TV programında iddialı açıklamalarda bulundu.

Nur Nadir programda yaptığı konuşmada, kendi şirketinde bulunan köşe yazarlarına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın örtülü ödeneğinden para verildiğini iddia etti. Nur Nadir ”Bir gazeteciye neden örtülü ödenekten para ödenir.Ödenen bu paralar ne karşılığı ödeniyor? Bir kalem neden satın alınır? Bunların bir açıklaması olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

05/02/2020 15:31