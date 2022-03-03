Nur Nadir’den cesur poz

Ünlü iş insanı Asil Nadir’in Filistinli eşi Neriman Nur Bedri Nadir, soğuk kış günlerine rağmen verdiği “çok sıcak” pozuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kıbrıs Gazetesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Neriman Nur Bedri Nadir’in, gazetede personel durdurulan günlerde bu resmi paylaşması ise, başka bir tartışma yarattı.

Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Gazetesi’nde geçtiğimiz hafta ekonomik şartlar gerekçe gösterilerek çok sayıda personelin işine son verilmişti.

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03/03/2022 18:38