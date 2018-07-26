Nur Yerlitaş: “Hadise’nin annesi intihar girişiminde bulundu”

Şarkıcı Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar girişiminde bulunduğu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Anne Gülnihal Açıkgöz’ün “Benimle ilgilenmiyorsunuz” diye not bırakarak intihar girişiminde bulunduğu haberlerine ise Hadise’nin menajeri Haluk Şentürk’ten yalanlama gelmişti.

TELEFONLA KATILDIĞI PROGRAMDA İDDİAYI DOĞRULADI

Yerel bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan modacı Nur Yerlitaş, zehirlenme iddialarını yalanlar nitelikte açıklamalarda bulundu. Yerlitaş, o gece bana bir telefon geldi. Gülnihal Açıkgöz’ün intihar girişiminde bulunduğunu ve Şişli Etfal Hastanesi’nde yoğun bakımda olduğu söylendi. Ben özel bir hastaneye Gülnihal Açıkgöz’ün transferi için aracı oldum” dedi.