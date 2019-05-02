Nur Yerlitaş: Tedavi iyi gidiyor

Sanat camiasında birbirinden ünlü isimlerin sahne kıyafetlerini tasarlayan ve diken, özel günlerinde ilk kapısını çaldıkları modacıların başında gelen Yerlitaş, öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde ilk olarak bir restorana uğrayarak öğle yemeği yedi. Yemek sonrası dostları ile birlikte alışveriş turuna çıkan modacı, dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek alışveriş yaptı. Alışveriş turu sırasında gazeteciler ile karşılaşan ve objektiflere poz veren Yerlitaş muhabirler ile kısa süre sohbet etti. Sağlık durumunu ve tedavi sürecini soran muhabirlere teşekkür eden ünlü modacı, “Tedaviden çıkıp geldim. İyi gidiyor tedavim, bugüne de şükür” demekle yetindi. Dostlarını bekletmek istemeyen Nur Yerlitaş gazetecilere teşekkür ettikten sonra alışveriş turuna devam etti.

Kaynak:Sözcü