HABER KIBRIS

Nur Yerlitaş’tan sevindiren poz

Modacı Nur Yerlitaş, önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yerlitaş, karşısında gazetecileri görünce zafer işareti yaparak poz verdi.

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05/10/2018

Nur Yerlitaş’tan sevindiren poz

Geçtiğimiz ay kendisine beyin kanseri teşhisi konulan ve bunun üzerine bıçak altına yatan modacı Nur Yerlitaş, önceki, gün Leven’te görüntülendi. Yaşadığı zor günleri geride bırakan modacı objektiflere gülümseyen ve sevenlerini mutlu eden bir poz verdi.

NE OLMUŞTU?

Nur Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi konmuş, modacı 6 Ağustos’ta ameliyat masasına yatmıştı. Çok ciddi bir operasyon geçiren modacının başına 20 dikiş atılmıştı.

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TAGS: Nur Yerlitaş, HABER, KIBRIS
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