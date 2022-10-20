Nurgül Yeşilçay rolü için bambaşka birine dönüştü

Nurgül Yeşilçay başrolü Alper Kul ve Murat Akkoyunlu ile paylaştığı ‘Mahalleden Arkadaşlar’ filmi için bambaşka bir karaktere büründü.

‘İlknur’ rolü için kilo alan, üzerine şişmanlatma aparatı takan Yeşilçay saçına da 90’lı yıllarda popüler olan perma uygulattı.

Tam bir Anadolu kadını olan oyuncu baklava açma sahnesinde de tüm hünerlerini sergiledi.

Nurgül Yeşilçay “Mutfakla aram iyi ama usta işi hamur açmak bambaşka bir şey. Hele ki konu baklava açmak ise!"

İKİ DÜNYA GÜZELİ MALATYALI KADINDAN DERS ALDIM'

"Bu sahnelerin görsel şova dönüşmesi için iki dünya güzeli Malatyalı kadından ders aldım. Sağ olsunlar, oyuncu koçluğumu onlar yaptı."

"Ayrıca baklava açmayı, baklava yemekten daha çok severim” dedi. ‘Mahalleden Arkadaşlar’ 4 Kasım’da vizyonda.

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20/10/2022 15:23