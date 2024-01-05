Nurgül Yeşilçay'dan kendisini merak eden takipçilerine yanıt

Son olarak "Veda Mektubu" adlı dizide rol alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.



Zaman zaman yayınladığı fotoğraflarla da adından söz ettiren ünlü oyuncunun bir süredir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

"BOMBA GİBİYİM"

Yeşilçay, kendisi için endişelenen takipçileri için bir "Instagram amma önemli olmuş hayatımızda. Fazla mı abartıyoruz sanki? Eğlence işte" notuyla bir video paylaştı. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Ne zamandır Instagram'a bir şey koymuyormuşum. Herkes soruyor 'İyi misin?' diye. İyiyim ya. Kitap okuyorum, çok özlemişim. Kitap okurken de sosyal medyaya bakmıyorum. Bomba gibiyim."