Nurgül Yeşilçay'ın botoks pişmanlığı!

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay gündeme gelen botokslu fotoğrafı hakkında konuştu. 42 yaşındaki Yeşilçay, "Evet, botoks mağduru oldum. Gaza geldim, dozunu kaçırdım. Cilt bakımına gidiyordum zaten. Bu sene biraz boş vaktim vardı. Orada söylenenleri dinlemeye başladım. Allah’tan botoks geçici bir şey, yoksa yanmıştım" dedi.

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Geleceğin Starı’ yarışmasında jüri olarak izleyici karşısına çıkacak olan Yeşilçay, şu sözleri de ekledi: "Bana 'Çok güzel oldun' diyorlardı, ben de 'Evet, çok güzel oldum' diyordum. Bir şuursuzluk, bir şuursuzluk! Sonra herkes üstüme gelince 'Herhalde bir hata var' dedim"

Kremler kullanarak bazı aletlere girdiğini ve Sit-com’a konu olabilecek zamanlar geçirdiği söyleyen Yeşilçay, "Bir daha botoks yaptırır mıyım hiç, neyse o!" dedi.