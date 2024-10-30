Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı

Ameliyat olan Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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30/10/2024

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Nuri Alço yoğun bakıma kaldırıldı

6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlananan ve yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Buradaki tedavisinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Alço'ya kalp pili takılmıştı.

73 yaşındaki oyuncu şimdi de  bağırsak tıkanıklığı sebebiyle ameliyat oldu.

"ÇOK RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla usta oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi:

"Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı."

30/10/2024 15:08
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TAGS: Nuri Alço, yoğun bakım
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