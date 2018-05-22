Nuri Bilge Ceylan’ın Yeni Filmi ‘Ahlat Ağacı’ndan ilk fragman geldi

Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve 15 dakika boyunca ayakta alkışlanan Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi Ahlat Ağacı’ ndan beklenen fragman paylaşıldı.

Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Akın Aksu, Ercüment Balakoğlu, Sencar Sağdıç, Serkan Keskin, Tamer Levent, Kadir Çermik ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler yer alıyor. Senaryosunun Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan’a ait olduğu filmin görüntü yönetmenliğini ise Gökhan Tiryaki yapıyor.

Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Ahlat Ağacı filminden ilk fragman geldi. İlk gösterimini geçtiğimiz günlerde Cannes’da gerçekleştiren Ahlat Ağacı salonda büyük beğeni ile izlenmiş ve dakikalarca alkışlanmıştı. Ancak AltınPalmiye için yarışan film, Cannes’da büyük beğeni almasına ve festival gösteriminde 15 dakika boyunca ayakta alkışlanmasına rağmen herhangi bir ödüle layık görülmedi.