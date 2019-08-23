Nuri Ersoy, Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu

KKTC’de dün temaslar yapan ve akşam saatlerinde KKTC’den ayrılan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’ye dönmeden önce Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Basına kapalı gerçekleştirdiği ziyarette Kuzey Kıbrıs’a destek mesajı veren Ersoy, “KKTC mülkiyet envanter çalışmasını tamamladıktan sonra Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazırız” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın kapalı tutulan Maraş bölgesini önce helikopterle havadan gezen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi.

Bakan Ersoy’a incelemelerine Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik etti ve bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Kuzey Kıbrıs’ın mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Bakanlık olarak KKTC’ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ersoy, kapalı Maraş’ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemelerinin ardından dün akşam geç saatlerde Türkiye’ye döndü.