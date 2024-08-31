Nuri Şahin'in Dortmund'undan, Bremen'de puan kaybı

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Werder Bremen ile deplasmanda oynadığı maçtan golsüz beraberlik Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 2. haftasında Werder Bremen'e konuk oldu. Weser-Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Dortmund'un savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck, 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sarı siyahlı takımda maça ilk 11'de başlayan gurbetçi futbolcu Emre Can 90 dakika sahada kaldı.

Sezonun illk puan kaybını yaşayan Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 4'e çıkardı. Henüz galibiyetle tanışamayan Werder Bremen'in ise 2 puanı bulunuyor.

Bundesliga'da bugün 16.30'da başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Stuttgart 3 - 3 Mainz 05

Werder Bremen 0 - 0 Borussia Dortmund

Bochum 0 - 2 Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt 3 - 1 Hoffenheim

Ligde günün son maçında TSİ 19.30'da Bayer Leverkusen ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek.