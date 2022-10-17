Nuris, kaçak mülteci sorununa ilişkin önerilerinin AB tarafından olumlu karşılandığını söyledi

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, ülkesinin kaçak mülteci sorunuyla mücadele konusunda AB’ye yaptığı iki önerinin olumlu karşılandığını belirtti.

Politis ve diğer gazeteler, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, AB İçişleri Konseyi toplantısına ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Nuris açıklamasında, “kaçak mülteci sorununa ve bu sorunun özellikle Türkiye tarafından suiistimal edilmesinin önlenebilmesine ilişkin Avrupa’nın nasıl davranabileceğine dair iki öneri sunduklarını belirterek bu önerilerin üye devletler tarafından değerlendirileceğini vurguladı.

Önerilerden ilkinin, sözde “güvenli olmayan ülkeler” listesinin yeniden gözden geçirilmesi olduğunu aktaran Nuris, özellikle Suriye’den gelen ve Güney Kıbrıs’tan maddi destek ve diğer yardımları alan mültecilerin bir kısmının ülkelerine gidip geldiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Bu tip kişilere verilen sığınmacı statüsünün yeniden değerlendirilebilmesi gerektiğini belirten Nuris, ikinci önerilerinin ise, mülteci ölümlerinin önlenebilmesi adına, mültecilere kendi ülkelerinden veya geldikleri ülkeden sığınma dilekçesi doldurabilme imkanının sağlanması olduğunu ifade etti.

Nuris, böylece mültecilerin, hayatlarını tehlike atmadan ve mülteci kaçakçılarının eline düşmeden bulundukları ülkede, sığınmak istedikleri AB ülkesine başvurabileceklerini ve kabul edilmelerinin ardından o ülkeye gidebileceklerini vurguladı.

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17/10/2022 11:31