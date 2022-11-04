Nuris: Purnara kampında bin 100 AIDS ve 800 Tüberküloz vakası saptandı

Kıbrıs'ta AİDS vakalarında büyük bir artış olduğu, 12’den fazla aktif HIV virüsü bulaş zinciri bulunduğu bildirildi.

Haberi manşete çeken Alihtia'ya göre, Rum Moleküler Virolog Leondios Kostrikis 3 yeni rekombinant HIV virüsü varyantığını saptandığına işaret ederek, ilk rekombinantın adada mı oluştuğu yoksa yurtdışından mı geldiğinin bilinmediğini kaydetti. Kostriks, kesin olan tek şeyin, sadece adada saptanan ve sadece burada bulunan 5 HIV virüsü varyantı olduğunu belirtti.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris dün RIK'te katıldığı bir programda Purnara Mülteci Kampı’nda son bir yıl içerisinde bin 100 AİDS, 800 de tüberküloz vakası saptandığını açıkladı. Bu açıklamasının toplum içerisinde büyük bir endişe yaratması üzerine ikinci bir açıklama yapılarak, bin 100 AİDS ve 800 tüberküloz hastasının bugün artık Rum tarafında olmadığı kaydedildi.

Purnara kampında önceki gün çıkan olayların ardından, kamptan dışarı çıkışların engellenmesi için kamp çevresine ikinci bir çit çekilmesi prosedürünün hızlandırıldığını kaydeden gazete, kampın bulunduğu Kokkinotrimithia sakinlerinin, kampın bölgelerinden kaldırılmasını talep ettiklerini yazdı.

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04/11/2022 09:53