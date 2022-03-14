Nuris: Türkiye arabuluculuk rolü üstlenecek en son ülke

Nuris Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü oynayacak en son ülke olduğu iddiasında bulundu.

ads ads
14/03/2022

ads
ads
ads
Nuris: Türkiye arabuluculuk rolü üstlenecek en son ülke

 Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü oynayacak en son ülke olduğu iddiasında bulundu.
Fileleftheros’un haberine göre, Türkiye hakkında Kıbrıs ile ilgili bilinen Rum iddialarını yineleyen Nuris “Türkiye, arabuluculuk rolü üstlenmesi beklenen son ülkedir, buna rağmen diplomaside her şeye müsaade ediliyor. Türkiye çoğu kez diplomatik düzeyde neredeyse esnek hareket ediyor görünüyor ve evet,  bugün cereyan eden bize göre tezattır” dedi.  

14/03/2022 09:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Rum, Nikos Nuris Türkiye, Rusya, Ukrayna
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.