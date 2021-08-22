Nuris: Türkiye’nin Güney sahilleri gözetlenmeli

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Afganistan’da yaşanan son olaylar ve olası göç dalgası sebebiyle Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi’nin (FRONTEX) Türkiye’nin Güney kıyılarını da kapsaması gerektiğini iddia etti.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde, Afganistan’da son yaşanan olaylar ve Lübnan’daki gelişmelerin, Kıbrıs’a yeni bir düzensiz göçmen dalgasının gelmesine yol açacağı konusunda endişelerini dile getirdi.

Nuris, katıldığı AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısında AB’li mevkidaşlarına, Afgan mültecilerin Türkiye tarafından KKTC aracılığıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne yönlendirilmesinin önlenmesi hususunda Brüksel’den yardım beklentilerini dile getirdiğini belirtirken, Frontex’in Doğu Akdeniz ve özellikle Türkiye’nin Güney sahillerinin gözetlenmesini de gerçekleştirmesi gerektiğini öne sürdü.

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22/08/2021 13:05