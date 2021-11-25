Nurseda Ertürk Ankara’da toprağa verildi

Ülkemizde öğrenim gören ve geçtiğimiz gün yaşamını yitiren üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Girne’de 22 Kasım 2022 tarihinde sabah 05.40 sıralarında evinde rahatsızlanarak, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 27 yaşındaki Nurseda Ertürk’ün cenazesi 24.11.2021 tarihinde Ankara Karşıyaka Mezarlığında defnedildi.

Eğitim Fakültesi Öğrencisi Nurseda Ertürk’ün vefatıyla ilgili Girne Amerikan Üniversitesi ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi taziye mesajı yayınladı.

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25/11/2021 11:43