Nurseli İdiz yaşadığı zor günleri anlattı

Usta sinema sanatçısı Nurseli İdiz, yaşadığı zor günleri ulusal bir kanalda yayın yapan magazin programına anlattı.

NURSELİ İDİZ: “PSİKOLOJİK TEDAVİLER ALTI YIL SONRA SONUÇ VERDİ”

“Artık tedavilerimin sonuçları görünüyor çok iyi durumdayım. Psikolojim iyi, gördüğüm psikolojik tedaviler, altı yıl sonra sonuç verdi . Şu an her şey yolunda. O inişler-çıkışlar çok şükür bitti. Bir süreç bu, Allah korusun kanser oluyorsun uzun bir süre tedavi görüyorsun, bu da öyle uzun bir süreç. Allah bütün hastalara şifa versin”

“BEN DE KENDİME BİR ARIZA VAR DEDİM”

“Sanatçılarda çok görülen bir rahatsızlık bipolar ama her şeyin tedavisi var, yeter ki sen gönüllü ol. “Ben de bir şey yok” dersen olmaz, “Evet; ben de bir arıza var, herkes benden rahatsız, insanlar beni eleştiriyorsa bir problem var” O zaman ‘ben bunun uzmanına gitmeliyim' de sorununu çöz. Bende bu rahatsızlık 2011 yılında başladı. Annemi ve teyzemi kaybettim, ondan sonra başladı. İş hayatıma yansıdı ben de kendime “Bir arıza var” dedim ve tedavi oldum. Öfke kontrolleri vb. şeyler varsa içeride, bir süre sonra patlak veriyor önemli olan bunu erken kabullenip tedavi olmak” dedi.