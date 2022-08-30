Nusret Bayram hayatını kaybetti

Gazimağusa'nın sevilen simalarından emekli öğretmen Nusret Bayram hayatını kaybetti.

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30/08/2022

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Nusret Bayram hayatını kaybetti

Gazimağusa'nın sevilen simalarından, aslen Baflı emekli öğretmen Nusret Bayram hayatını kaybetti.

Nusret Bayram'ın vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Bayram'ın cenazesi bugün (30 Ağustos 2022) Salı günü Lala Mustafa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğrulanacaktır.

Haber-Kıbrıs ailesi olarak, yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

 

30/08/2022 11:06
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TAGS: nusret, bayram, vefat,
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