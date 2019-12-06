Nusret dünyaca ünlü dövüşçülere meydan okudu

Türkiye'nin fenomen kasabı Nusret Gökçe, dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu.

Türkiye'nin fenomen kasabı Nsuret Gökçe, verdiği son röportajda dünyaca ünlü iki dövüşçü Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov'a meydan okuduğunu duyurdu. Nusret'in uzun yıllardır spor yaptığı biliniyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen GFC 20 MMA etkinliğine katılan Nusret, burada verdiği röportajda dünyaca ünlü iki dövüşçüye meydan okuduğunu duyurdu. Bilindiği üzere Nusret, sosyal medya hesaplarından yemek şovları paylaşımlarının yanı sıra yaptığı spora dair de paylaşımlar yapıyor.

Nusret konu hakkında yaptığı açıklamada;"Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov ile karşılaşabilirim. Normalde kasabım ancak biliyorsunuz ki spora da oldukça meraklıyım. Her sabah erken uyanıyorum ve ilk iş spor yapıyorum. Ardından tüm gün çalışıyorum. Bir sporcu için egzersiz kadar beslenme de çok önemli. Conor McGregor ya da Khabib Nurmagomedov ile dövüşebilirim. Herkesle dövüşebilirim. Ben hazırım. Onlara çok saygı duyuyorum. Bir gün olur da davet edilirsem, dövüşe hazırım" dedi.

06/12/2019 23:15