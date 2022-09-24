Nusret Gökçe gardırobunu yeniledi! 20 parçaya 600 bin TL...

Sonbahar için gardırobunu yenileyen Nusret Gökçe 20 parça kıyafete tam 600 bin TL ödemiş!

Her yaptığıyla gündeme gelen Nusret Gökçe yine sıra dışı bir olaya imza attı! Sonbahar için gardırobunu düzenleyen ‘Etin Kralı’, geçtiğimiz günlerde alışverişe çıktı. Türkiye’nin büyük mağazalarından birinde yeni sezon alışverişi yapan Gökçe, duyduğuma göre 20 parça kıyafete tam 600 bin TL ödemiş! Dünyaca ünlü markaların yeni sezonlarını inceleyen Nusret, beğendiği parçalar için kesenin ağzını açmış. Sadece yaşantısıyla değil stiliyle de adından söz ettiren Nusret’in neler aldığını merak ediyorum. Yakında üzerinde görürüz diye düşünüyorum. Güle güle eskitsin...

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24/09/2022 14:37