Nusret Gökçe özel uçak alıyor

Narcos'un tanıtımının ardından ABD'nin Billions dizisinde de rol alan Nusret Gökçe, Türkiye ile yurt dışı arasında mekik dokumaya başladı.

Etiler'deki kendi adını taşıyan restoranının yanı sıra geçtiğimiz yıl New York ve Dubai'de de şube açan Nusret Gökçe, iddiaya göre iş seyahatlerinde zamandan tasarruf etmek için özel jet almaya karar verdi. Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda Kapalıçarşı'da da bir şube açan Nusret özel jet arayışına girdi. 35 yaşındaki Nusret'in, geçtiğimiz günlerde 12 yolcu kapasiteli özel bir jeti incelediği de öne sürüldü.

Nusret, geçtiğimiz ay memleketi Erzurum'da anne ve babasının adını verdiği külliyeyi açmıştı.