Nusret Gökçe: Para gelir, para gider

Dünya çapında ün kazanan 'Et tuzlama’ (Salt bae) hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, sahibi olduğu restoran zincirindeki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret, son olarak Dubai'deki restoranına ait bir fişin fotoğrafını "Para gelir, para gider" notuyla paylaştı.

Adeta şok etkisi yaratan fişteki yüksek meblağ, takipçilerini şaşırttı.

398.630 BAU Dirhemi

108.547 Dolar

3 milyon 256.410 TL

İşte Nusret’in "Para gelir, para gider" notuyla paylaştığı o hesap…