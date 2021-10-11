Nusret Gökçe yeni hedefini açıkladı

Kendine has 'tuzlama' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezinde yeni bir şube açan Nusret Gökçe, haberi, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.

Dünya çapında tanınan bir şef olmayı başaran Nusret Gökçe, restoran zincirine Londra'da bir yenisini eklemesinin ardından, İngiliz basınının gündemine de girmişti.

38 yaşındaki şef ve işletmeci, Instagram üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Gökçe, takipçilerinin geçmişe götürdüğü kareye düştüğü notla dikkat çekti.

Instagram'da 38 milyon takipçisi olan ünlü isim, paylaşımına, "Uzaya ilk restaurant'ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek yeni hedefini açıkladı.

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, "Nusr-Et artık sadece bizim markamız değil, Türkiye’nin markası. Amerika’nın, İtalya’nın, Fransa’nın sayısız uluslararası markası var. Türkiye’nin tek bir uluslararası markası var, o da Nusr-Et. Bireysel olarak kurulmuş, bireysel olarak uluslararası başarı yakalamış başka bir marka var mı?" demişti.

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11/10/2021 09:20