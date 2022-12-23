Nusret Gökçe'nin başı FIFA'yla dertte

FIFA Dünya Kupası finalinde maçın ardından sahaya giren Nusret Gökçe'nin başı derde girdi.

Sky Sports'da yer alan habere göre; FIFA, Nusret Gökçe'nin Arjantin - Fransa finali sonrasında sahaya inip kupayla poz vermesi ve futbolcularla selfie çektirmesi hakkında soruşturma başlattı.

İzinsiz girdi

FIFA, Nusret Gökçe'nin sahaya izinsiz olarak girdiğini açıkladı.

Aynı zamanda Salt Bae lakaplı şefin sahaya girmesine izin veren personelin de ceza alacağı iddia edildi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Nusret Gökçe'nin özellikle kupayla verdiği pozlar büyük gündem olmuş ve birçok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

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23/12/2022 11:37