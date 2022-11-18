Nusret paylaştı: 3.1 milyon TL hesap geldi

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile gündem oldu. Abu Dabi’deki müşterilerine gelen hesabın görenler ise şaşkına döndü.

Birçok ülkede şubesi olan Nusr-et isimli zincire giden müşterilerin ödediği fiyat ise 615.065 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi oldu. Yaklaşık 3.1 milyon TL tutan hesapta ise farklı ürünlerin olması dikkat çekti.

Nusret’in paylaşımı gündem oldu.

Biftek, lokum, sırt, dana carpaccio gibi kırmızı et ürünlerinin yanı sıra 15 porsiyon baklavanın da servis edildiği yemekte alkol de vardı. Şarap, bira ve kokteyllerin servis edildiği yemekte alkolsüz kokteyl de vardı.

FORMULA 1 PİLOTLARI YEMİŞ

Yüzde 5 verginin de dahil olduğu yemekte ne kadar bahşiş bırakıldığına dair ise bir açıklama yapılmadı.

Formula 1 pilotlarının Vettel’e veda yemeğinde Nusr-et’te bir araya geldiği öğrenildi.

Yemeği yiyen grubun ise bu yıl Formula 1 kariyerine veda etmeye hazırlanan Alman pilot Sebastian Vettel için bir araya geldiği öğrenildi. 35 yaşındaki Vettel’e veda etmek isteyen Formula 1 pilotlarının yarış için Abu Dabi’de olduğu da açıklandı.

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18/11/2022 14:51