Nusret Şampiyonlar Ligi kupasını tuzladı

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, bu kez Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Ronaldo, Salah, Bale gibi yıldızlarla birlikte video ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Nusret Gökçe, kupa seremonisinin ardından Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi kupasını da 'tuzladı'.

Şampiyonlar Ligi Finali'nde dün gece oynanan Real Madrid-Liverpool finalinin tanıdık bir misafiri vardı.

'Tuzlama' hareketiyle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Kiev'deki maçı tribünden takip edenler arasındaydı.

Real Madrid maçı Benzema ve Bale (2) golleriyle 3-1 kazanırken, Nusret de Real Madridli futbolcularla birlikte kutlamalara katıldı.

Nusret, maçtan önce beraber fotoğrafını paylaşarak başarı dilediği Karim Benzema'yı ilk kutlayan isimler arasında yer aldı.

Real Madrid'in 3. yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından kale filelerini hatıra olarak kesen Brezilyalı yıldız Marcelo, Nusret ile birlikte meşhur 'tuzlama' hareketini yaptı.

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos ve Nusret, birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını tuzladı.

Bu video sonrası Muhammed Salah’ın sakatlanmasına sebep olan Ramos için “Meslektaşını bulmuş iki kasap bir arada” yorumları yapıldı.

Mısır gazeteleri de ülkede bir kahraman mertebesinde olan Salah’ı sakatlayan Ramos’u yerden yere vurdu.

Nusret, Instagram hesabından Ronaldo ile videosunu paylaşırken "'Adamsın' dedi, tebrikler arkadaşım her şey için sağol, yakında görüşürüz" yorumunu yaptı.