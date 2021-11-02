Nusret şef arıyor! Verdiği saatlik ücret şoka uğrattı...

Özellikle Londra'da ünlülerin akın ettiği yeni restoranını açtıktan sonra İngilzi medyasının ilgi odağı olan ve manşetlerden düşmeyen Nusret Gökçe, yine olay yarattı.

Nusret, bu kez işe aldığı şeflerle ve daha doğrusu onlara ödediği maaşla gündemde. Nusret Gökçe'nin et imparatorluğunun İngiltere şubesi, başvuranlar için "rekabetçi bir maaş" vadediyor, ancak görünen o ki, bu sadece bir patatesle eşdeğer.

The Sun gazetesinin haberine göre Nusret, restoranında işe aldığı şeflere saatlik ödeme yapıyor. Verdiği saatlik ücret ise, menüdeki patates püresinin fiyatıyla aynı.

Knightsbridge'de bulunan restoran, mutfaktan sorumlu bir şef arayışında. İş tanımı, mutfağın bir alanında çalışmayı ve birkaç aşçı ve asistanı bir araya getirmeyi içerir.

Nusr-Et'in iş ilanı, başvuru sahibinin "Dünyanın en ünlü et lokantalarından birinde İngiltere'den ve yurt dışından gelen en iyi malzemelerden bazılarıyla çalışacağı" ile övünüyor.

Ancak söz konusu şanslı şef, saatte 12 sterlin ve bahşişlerle evine dönecek. Bu saatlik ücret, Nusr-Et'in menüsündeki bir parça püre veya mısır sipariş etmeye eşdeğer.

Bir başka deyişle, Nusr-Et'in imza işlerinden biri olan 630 sterlinlik altın tomahawk bifteklerinden birini yemek için 52 saatten fazla çalışmak zorunda kalacak.

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02/11/2021 13:10